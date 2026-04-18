В России разработали радиомаяк для взлета и посадки беспилотника без GPS

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Молодежная инженерная команда «Скайтек» из Финансового университета при правительстве РФ разработала автономный радиомаяк, обеспечивающий точную навигацию беспилотника при взлете и посадке в условиях отсутствия GPS и загруженных карт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Университета 2035.
Радиомаяк встраивается в мобильный дронопорт, который можно использовать в местах, где нет наземной инфраструктуры, а спутниковый сигнал недоступен.
«Студенты разработали проект во время обучения в рамках федерального проекта “Кадры для БАС”, оператором которого выступает “Университет 2035”. За обучение отвечал Финансовый университет при правительстве РФ. Новое решение обеспечивает локальную навигацию без спутниковых систем, используя наземный радиомаяк с известными координатами как опорную точку», — уточнили ТАСС в организации.
Система из восьми узконаправленных передатчиков формирует секторное покрытие: беспилотник определяет свое направление относительно маяка по коду принимаемого сектора. При пересечении границ секторов встроенный алгоритм автоматически корректирует траекторию полета, позволяя дрону автономно оценивать свое положение в системе координат маяка.
«По периметру дронопорта может быть установлено несколько маяков. Устройство выдерживает температуры от −20 до +40 и может в течение 7 дней работать автономно от сменной батареи или от сети. Ожидаемая дальность передачи сигнала маяка на борт дрона составляет 5 километров», — сказали в организации.
По словам руководителя инженерной команды Владимира Суворова, прямых аналогов устройства на рынке пока нет. Большинство решений для посадки БПЛА при отсутствии или помехах GPS требует предзагруженных карт, спутниковой навигации или сложной стационарной инфраструктуры.