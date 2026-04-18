ОАК передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С

Как отметил летчик Су-35С Воздушно-космических сил России, на данном самолете выполняют различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производят разведку, вскрывают позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения.