В ФНС сообщили, что контроль переводов затронет 3% граждан

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Редакция законопроекта, внесенного в Госдуму, предполагает получение Федеральной налоговой службой (ФНС) России от Центробанка информации о физических лицах, операции по личным банковским счетам которых обладают признаками ведения предпринимательской деятельности либо получения такими физическими лицами доходов от иных физических лиц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНС.
Критерии таких операций еще прорабатываются совместно ФНС и Банком России и будут утверждены по итогам этой работы. При этом планируется, что сумма переводов, поступивших на банковский счет, будет являться только одним из признаков «рисковых» операций.
В ФНС уточнили, что отправной точкой контроля станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 млн рублей. «На сегодняшний день это касается 3% экономически активного населения. Мера коснется лишь той части граждан, кто не декларирует свой доход в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.
При этом добросовестные граждане, в полной мере декларирующие получаемые доходы и уплачивающие с них налоги, не столкнутся с дополнительным контролем, добавили в ФНС.
Ранее «Известия» сообщали, что около 10 млн россиян могут попасть под усиленный контроль ФНС из-за переводов на карты.