Депутат Панеш разъяснил правила уплаты налога с продажи автомобиля в 2026 году

Речь идет о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), который уплачивается при получении дохода от продажи имущества, включая автомобили.
«Продажа автомобиля — это получение дохода, а с любого дохода государство взимает налог. Однако закон предусматривает исключения и способы законно уменьшить налоговую нагрузку или вовсе избежать ее. Налог по ставке 13% уплачивается с дохода от продажи, если автомобиль был в собственности менее трех лет», — указал депутат.
В следующих случаях налог платить не нужно: если срок владения автомобилем превышает три года или сумма продажи составляет менее 250 тыс. рублей — налог не уплачивается, декларацию подавать не нужно; если автомобиль продан по цене покупки или дешевле — налог не уплачивается, так как дохода нет, однако декларацию подать необходимо.
Срок владения исчисляется с даты заключения договора купли-продажи, с даты смерти наследодателя (при наследовании) или с даты договора дарения.
«Если вы купили машину 15 июня 2022 года, продать без налога можно 16 июня 2025 года. Налоговая база — это разница между ценой продажи и ценой покупки, или суммой имущественного вычета. Ставка — 13%», — уточнил парламентарий.
Он также привел примеры расчета налога. «Пример с прибылью: купили за 600 тыс., продали — за 700 тыс. [руб.]. Налог — 13 тыс. руб. Пример в убыток: купили за 800 тыс., продали за 700 тыс. — налога нет, но декларацию подать нужно. Пример без документов: продали за 400 тыс., применяете вычет 250 тыс., налог — 19,5 тыс. руб. Есть два способа, выбрать можно только один. Первый — “доходы минус расходы”: вычитаете из суммы продажи документально подтвержденные расходы на покупку. Выгодно, если расходы больше 250 тыс. руб. и есть документы. Второй — имущественный вычет 250 тыс. руб.: вычитаете фиксированную сумму. Удобно, если документы утеряны или автомобиль получен в наследство или дар», — рассказал Панеш.
Если автомобиль находился в собственности менее трех лет, продавец обязан подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи. В частности, за автомобили, проданные в 2025 году, — до 30 апреля 2026 года.
«Даже если налог равен нулю, декларацию подать нужно. Исключение — сумма продажи менее 250 тыс. рублей. Уплатить налог необходимо до 15 июля 2026 года. Налоговый вычет при покупке автомобиля законом не предусмотрен. Исключение — использование автомобиля в предпринимательской деятельности, но это касается только индивидуальных предпринимателей», — заключил Панеш.