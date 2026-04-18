Депутат Панеш разъяснил правила уплаты налога с продажи автомобиля в 2026 году

Он также привел примеры расчета налога. «Пример с прибылью: купили за 600 тыс., продали — за 700 тыс. [руб.]. Налог — 13 тыс. руб. Пример в убыток: купили за 800 тыс., продали за 700 тыс. — налога нет, но декларацию подать нужно. Пример без документов: продали за 400 тыс., применяете вычет 250 тыс., налог — 19,5 тыс. руб. Есть два способа, выбрать можно только один. Первый — “доходы минус расходы”: вычитаете из суммы продажи документально подтвержденные расходы на покупку. Выгодно, если расходы больше 250 тыс. руб. и есть документы. Второй — имущественный вычет 250 тыс. руб.: вычитаете фиксированную сумму. Удобно, если документы утеряны или автомобиль получен в наследство или дар», — рассказал Панеш.