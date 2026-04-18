Волгоградцам упростили покупку льготных проездных на май

Купить проездной по новым правилам можно уже с 20 апреля.

С 20 апреля 2026 года жители Волгограда смогут оформить льготные проездные билеты на май без предоставления справки о доходах.

Такая упрощенная процедура действует ежегодно в период дачного сезона — с 1 мая по 31 октября. Правило закреплено в Социальном кодексе региона.

Чтобы получить электронный льготный проездной на карте «Волна», нужно обратиться в любой офис МФЦ, — сообщили в мэрии. Если карта уже есть на руках, ее можно пополнить в офисах «Волна», в точках продаж МУП «Метроэлектротранс», отделениях «Почты России» или через приложение «Сбербанк Онлайн».

Для дачников с 10 апреля возобновили работу 12 сезонных автобусных маршрутов, которые обслуживают 14 садовых некоммерческих товариществ.

На этих линиях принимают все виды проездных, карту «Волна», банковские карты и наличные.

Ранее сообщалось, что волгоградцы могут в магазинах обменять безнал с карт на наличку.