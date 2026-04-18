В Татарстане построят более 100 новых домов по программе доступного жилья

Социальная ипотека открывает доступ к жилью на выгодных условиях. Заемщики могут оформить кредит под 7% годовых на срок до 28,5 лет с первоначальным взносом от 10%. Квартиры передаются с чистовой отделкой, а их стоимость на 30% ниже рыночной. Дополнительно семьям при рождении ребенка после постановки на учет выплачивается компенсация 200 тысяч рублей.