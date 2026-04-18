Обшаровская птицефабрика в Самарской области нашла инвестора

В Самарской области возродят одну из птицефабрик.

Источник: Комсомольская правда

Судьба Обшаровской птицефабрики в Самарской области может быть решена в ближайшее время. Для производства нашли возможного инвестора, информацию разместили в социальных сетях.

Согласно ответу профильного ведомства, имущественный комплекс выкупила группа агропредприятий. Сейчас инвестор занимается оформлением исходно-разрешительной документации, которая позволит провести реконструкцию помещений и строительство новых корпусов. На данный момент нет точной даты запуска работы птицефабрики.

Напомним, о возрождении работы птицефабрики заговорили еще в прошлом году. Тогда на территории птицефабрики также проводились ремонтные работы и благоустройство территорий. В январе 2025 года на площадке выращивалось порядка 36 тысяч голов птицы.