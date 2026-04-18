В Казахстане запускают программу доступного жилья для железнодорожников

Пока стартует первый этап программы.
«В рамках инициативы на льготных условиях будет предусмотрена возможность приобретения жилья с приоритетом для производственного персонала — сотрудников, работающих на линии и обеспечивающих бесперебойную, безопасную работу железной дороги», — сообщили в КТЖ.
На первом этапе с 2026 года программой охвачены следующие города:
Астана;
Караганда;
Костанай;
Павлодар;
Семей (бывший Семипалатинск).
Там наблюдается высокая текучесть кадров и дефицит специалистов железнодорожных профессий, отметили в компании.
«Инициатива станет значимым вкладом в социальную политику компании, позволит повысить мотивацию сотрудников и будет способствовать профессиональному развитию и закреплению кадров на местах», — подчеркнули в КТЖ.