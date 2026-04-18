В Казахстане запускают программу доступного жилья для железнодорожников

АСТАНА, 18 апр — Sputnik. КТЖ сообщил о том, что совместно с Отбасы банком запускает программу доступного жилья для железнодорожников.

Пока стартует первый этап программы.

«В рамках инициативы на льготных условиях будет предусмотрена возможность приобретения жилья с приоритетом для производственного персонала — сотрудников, работающих на линии и обеспечивающих бесперебойную, безопасную работу железной дороги», — сообщили в КТЖ.

На первом этапе с 2026 года программой охвачены следующие города:

Астана;

Караганда;

Костанай;

Павлодар;

Семей (бывший Семипалатинск).

Там наблюдается высокая текучесть кадров и дефицит специалистов железнодорожных профессий, отметили в компании.

«Инициатива станет значимым вкладом в социальную политику компании, позволит повысить мотивацию сотрудников и будет способствовать профессиональному развитию и закреплению кадров на местах», — подчеркнули в КТЖ.