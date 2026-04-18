Переработка отходов текстиля в России выросла в 4 раза за год

Количество предприятий в России, которые перерабатывают текстильные отходы, за год выросло в четыре раза. Об этом со ссылкой на данные Российского экологического оператора пишет РИАМО.
Если в 2024 году в РФ было всего 4 завода по вторичной переработке текстиля (их суммарная мощность составляла 70 тысяч тонн в год), то в 2025 году в реестре значились уже 22 предприятия мощностью 274,2 тысячи тонн.
В стране постепенно увеличивается объем переработки текстильных отходов, становится более доступной инфраструктура. Каждый желающий может сдать ненужную одежду и другие текстильные изделия с помощью интерактивной карты сервиса «Уберу», разработанного РЭО.
Нижегородцы могут сдать ненужные вещи в контейнеры, которые установлены компанией «Лидертекс» в нашем городе. Кроме Нижнего Новгорода, такие пункты сбора текстильных отходов есть в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Самаре, Перми и Екатеринбурге — всего их на сегодняшний момент порядка 5,5 тысяч.
Из собранных отходов «Лидертекс» производит пряжу, из которой потом шьются перчатки и рабочие рукавицы. Мощность предприятия составляет 8,2 тысяч тонн в год.
«Формирование полного цикла обращения с отходами невозможно без правильно организованного сбора текстиля и его последующей передачи на предприятия, работающие в рамках реестра утилизаторов. Сегодня инфраструктура раздельного сбора позволяет выстроить этот процесс и сделать его системным», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.