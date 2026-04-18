Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти сказали, сколько денег собрали на республиканском субботнике в Беларуси, и на что они пойдут

Власти озвучили сумму, собранную на республиканском субботнике в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько средств собрали во время республиканского субботника в Беларуси 18 апреля, пишет БелТА.

Так, по словам заместителя премьер-министра Натальи Петкевич, на республиканском субботнике, по предварительным данным, собрали свыше 18 миллионов белорусских рублей. К субботнику присоединились примерно 2,3 миллиона белорусов во всех регионах.

Вице-премьер уточнила, что деньги, заработанные на весеннем субботнике, направят на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси и другие сопутствующие этому работы.

«Комсомолка» ранее писала, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время республиканского субботника во второй раз поработает на стройке Национального исторического музея.

Напомним, правительство объявило республиканский субботник в Беларуси на 18 апреля. Ранее Минтруда сказало, кого в Беларуси не допустят на республиканский субботник.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше