Власти сказали, сколько денег собрали на республиканском субботнике в Беларуси, и на что они пойдут

Стало известно, сколько средств собрали во время республиканского субботника в Беларуси 18 апреля, пишет БелТА.
Так, по словам заместителя премьер-министра Натальи Петкевич, на республиканском субботнике, по предварительным данным, собрали свыше 18 миллионов белорусских рублей. К субботнику присоединились примерно 2,3 миллиона белорусов во всех регионах.
Вице-премьер уточнила, что деньги, заработанные на весеннем субботнике, направят на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси и другие сопутствующие этому работы.
«Комсомолка» ранее писала, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время республиканского субботника во второй раз поработает на стройке Национального исторического музея.
