В Татарстане план по строительству жилья на 18 апреля выполнен на 52%

План ввода жилья в Татарстане на 2026 год выполнен на 52%: введено в эксплуатацию 1 миллион 636 тысяч квадратных метров. Такие данные по состоянию на 18 апреля на региональном совещании привел глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
По коммерческому строительству, как указал министр, сдано уже 58% площадей от заявленного на этот год объема — 66 многоквартирных домов. По программе социальной ипотеки годовой план выполнен на 38%: завершено строительство 10 многоэтажек из 108 запланированных. Что же касается возведения частных домов, то тут план выполнен на 49% — в эксплуатацию сдано 978 тысяч квадратных метров жилья.