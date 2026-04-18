В Татарстане план по строительству жилья на 18 апреля выполнен на 52%

Речь идет об уже сданных в эксплуатацию более 1,6 миллиона квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

План ввода жилья в Татарстане на 2026 год выполнен на 52%: введено в эксплуатацию 1 миллион 636 тысяч квадратных метров. Такие данные по состоянию на 18 апреля на региональном совещании привел глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

По коммерческому строительству, как указал министр, сдано уже 58% площадей от заявленного на этот год объема — 66 многоквартирных домов. По программе социальной ипотеки годовой план выполнен на 38%: завершено строительство 10 многоэтажек из 108 запланированных. Что же касается возведения частных домов, то тут план выполнен на 49% — в эксплуатацию сдано 978 тысяч квадратных метров жилья.