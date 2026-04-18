В Омской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке

Больше всего готовы платить агентам по недвижимости.

Источник: Om1 Омск

Государственная инспекция труда в Омской области опубликовала топ-10 вакансий с удалённым форматом работы. Самая высокая зарплата в списке указана для агентов по недвижимости — 325 300 рублей в месяц. Об этом стало известно из сообщения ведомства.

Следом идут руководители групп разработки — 300 000 рублей, DevOps-инженеры и дата-сайентисты — по 250 000 рублей, системные аналитики и руководители строительных проектов — по 200 000 рублей. Замыкают топ-10 руководители отделов маркетинга и рекламы — 175 000 рублей и главные инженеры проектов — 162 500 рублей.

По данным ведомства, с 2021 года медианная зарплата, которую работодатели предлагают удалённым сотрудникам, выросла на 78%. Показатель увеличился с 46 133 до 82 300 рублей.

Кроме того, за первый квартал 2026 года количество вакансий с удалённым форматом работы составило 88,4 тысячи. Это на 77% больше, чем пять лет назад.