С начала года из Прикамья экспортировали более 12 т мороженного в Беларусь

Экспорт мороженного из Пермского края в Беларусь с начала года превысил 12 тонны.
Как сообщили в Россельхознадзоре по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю, с января по апрель 2026 года из региона было отправлено 12,34 тонны продукции.
17 апреля была проконтролирована поставка 6,75 тонны мороженого в ассортименте. Было установлено, что вся партия соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, а фура, перевозящая продукцию, была оборудована морозильной установкой.
«Качество продукции подтверждено результатами лабораторных испытаний в ФГБУ “Свердловский референтный центр”», — уточнили в ведомстве.
