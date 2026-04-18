С начала года из Прикамья экспортировали более 12 т мороженного в Беларусь

17 апреля была отправлена очередная партия.

Экспорт мороженного из Пермского края в Беларусь с начала года превысил 12 тонны.

Как сообщили в Россельхознадзоре по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю, с января по апрель 2026 года из региона было отправлено 12,34 тонны продукции.

17 апреля была проконтролирована поставка 6,75 тонны мороженого в ассортименте. Было установлено, что вся партия соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, а фура, перевозящая продукцию, была оборудована морозильной установкой.

«Качество продукции подтверждено результатами лабораторных испытаний в ФГБУ “Свердловский референтный центр”», — уточнили в ведомстве.

Напомним, на международной выставке в Абу-Даби Пермский край представили восемь промышленных предприятий.

