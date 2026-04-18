Новостройки теряют смысл: эксперт советует вторичное жилье

Покупателям недвижимости в Волгограде стоит присмотреться к квартирам в домах, построенных после 2015 года. Эксперт Екатерина Нечаева, руководитель медиацентра «Движение.ру», считает такое жилье более привлекательным, чем новостройки, — пишет ТАСС. По ее словам, первичный рынок начинает конкурировать с так называемой «новой вторичкой». В некоторых регионах цены на эти лоты уже почти сравнялись при схожих характеристиках.
Причина изменений — удорожание строительства. Девелоперы пытаются удешевить конечный продукт, отказываясь от внутренней отделки. Это позволяет быстрее запустить проект и получить прибыль. Но покупателю приходится самому вкладываться в ремонт. В цену квартир, которые сдадут в 2028—2029 годах, уже заложены инфляция, рост зарплат из-за дефицита кадров и высокая ключевая ставка. В результате новостройка будет стоить столько же, сколько готовое жилье, но потребует дополнительных вложений в отделку.
«Новая вторичка» интересна тем, кто может заплатить большую часть суммы сразу или взять небольшую ипотеку. Такие квартиры уже испытаны временем: видно состояние сетей, известны соседи, вокруг есть инфраструктура. Здания уже осели, поэтому можно смело делать ремонт без риска трещин.
Эксперт прогнозирует, что этот тренд будет только нарастать. Для волгоградцев, которые хотят въехать в квартиру быстро и без лишних затрат на стройку, жилье пост-2015 года становится оптимальным выбором.
