Новостройки теряют смысл: эксперт советует вторичное жилье

Покупателям недвижимости в Волгограде стоит присмотреться к квартирам в домах, построенных после 2015 года. Эксперт Екатерина Нечаева, руководитель медиацентра «Движение.ру», считает такое жилье более привлекательным, чем новостройки, — пишет ТАСС. По ее словам, первичный рынок начинает конкурировать с так называемой «новой вторичкой». В некоторых регионах цены на эти лоты уже почти сравнялись при схожих характеристиках.