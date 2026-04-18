IrkutskMedia, 18 апреля. Новый завод по производству рапсового масла запущен в Тулуне. Реализация проекта позволит нарастить изготовление этого вида продукции в Иркутской области на 20 тысяч тонн в год, а также даст возможность увеличивать объемы в дальнейшем. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+).