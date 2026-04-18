Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый завод по производству рапсового масла запущен в Тулуне

IrkutskMedia, 18 апреля. Новый завод по производству рапсового масла запущен в Тулуне. Реализация проекта позволит нарастить изготовление этого вида продукции в Иркутской области на 20 тысяч тонн в год, а также даст возможность увеличивать объемы в дальнейшем. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+).

Источник: IrkutskMedia.ru

По его словам, объем инвестиций в производство превысил 500 млн рублей за счет собственных средств компании. Ожидается, что выпускаемая продукция будет пользоваться спросом не только на внутреннем рынке, но и на внешнем — это жмыхи и рапсовое масло. Ключевым импортером станет Китай.

«Запуск завода — важный шаг для наращивания экспортного потенциала Иркутской области. Мы видим, как частные инвестиции и господдержка работают на результат: новые рабочие места, рост переработки и выполнение задач нацпроекта “Международная кооперация и экспорт”. Новый завод — это вклад в продовольственную безопасность и экономическое развитие Приангарья», — рассказал Игорь Кобзев.

Также открытие нового предприятия позволило дополнительно создать 50 рабочих мест. В дальнейшем компания планирует построить элеватор и создать собственную отгрузочную точку в Тулуне.

Ранее агентство сообщало, что инвестиции в проект по созданию завода по производству рапсового масла составляют 650 млн рублей. Предприятие планирует выпускать до 26,8 тысячи тонн рапсового масла и 33,7 тысячи тонн жмыха ежегодно.