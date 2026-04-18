Новый завод по производству рапсового масла запущен в Тулуне

По его словам, объем инвестиций в производство превысил 500 млн рублей за счет собственных средств компании. Ожидается, что выпускаемая продукция будет пользоваться спросом не только на внутреннем рынке, но и на внешнем — это жмыхи и рапсовое масло. Ключевым импортером станет Китай.
«Запуск завода — важный шаг для наращивания экспортного потенциала Иркутской области. Мы видим, как частные инвестиции и господдержка работают на результат: новые рабочие места, рост переработки и выполнение задач нацпроекта “Международная кооперация и экспорт”. Новый завод — это вклад в продовольственную безопасность и экономическое развитие Приангарья», — рассказал Игорь Кобзев.
Также открытие нового предприятия позволило дополнительно создать 50 рабочих мест. В дальнейшем компания планирует построить элеватор и создать собственную отгрузочную точку в Тулуне.
Ранее агентство сообщало, что инвестиции в проект по созданию завода по производству рапсового масла составляют 650 млн рублей. Предприятие планирует выпускать до 26,8 тысячи тонн рапсового масла и 33,7 тысячи тонн жмыха ежегодно.