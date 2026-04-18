Люлин: в Нижегородской области работают 35 рыбоводческих хозяйств

Они производят почти 700 тонн продукции в год.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с коллегами из Совета законодателей ПФО побывал на уникальной ферме в Марий Эл, где разводят осетров-альбиносов. Об этом он рассказал в своем канале в национальном мессенджере Max.

По его словам, предприятие поднялось благодаря грантам и настойчивости своих владельцев — предпринимателей-супругов Резниковых.

«Свой бизнес они начинали с двух бассейнов на месте заброшенного сельмага. На средства гранта расширили производство, закупили дорогостоящее оборудование. Сегодня производят несколько тонн рыбы в год, а посмотреть на марийских осетров приезжают туристы со всей страны», — подчеркнул Люлин.

В планах у предпринимателей создание агротуристического комплекса — с домиками для гостей, СПА-центром. И выпуск косметики из осетровой визиги под собственным брендом. Их проект сельского туризма «Марийский осетр» выиграл федеральный конкурс и теперь будет финансироваться по линии Минсельхоза России.

«В Нижегородской области тоже развивается аквакультура. Есть субсидии и гранты. У нас работают 35 рыбоводческих хозяйств, которые производят почти 700 тонн продукции в год. Уверен, что у каждого есть потенциал для превращения в популярный объект агротуризма — с местным колоритом, оригинальной кухней и, конечно, с потрясающей рыбалкой», — заметил спикер регионального парламента.