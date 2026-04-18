Зарплата нижегородских сварщиков выросла до 186 тыс. рублей в 2026 году

Исследование выявило тенденции средней заработной платы в строительном секторе Нижегородской области за первый квартал 2026 года, а также определило профессии с самым высоким уровнем дохода в этой отрасли. Об этом сообщили в «Авито Работа».
Первое место по уровню оплаты труда заняли сварщики. Им в среднем предлагали 186 706 рублей ежемесячно, что свидетельствует о значительном росте в 49% по сравнению с предыдущим годом. Сварщики являются ключевыми специалистами на стройплощадках, отвечая за работу с металлическими конструкциями, трубопроводами, каркасами сооружений и другими элементами.
Требования к соискателям включают наличие соответствующего удостоверения, опыт различных техник сварки и способность работать с проектной документацией.
На второй позиции по доходам расположились плиточники. Их средний месячный заработок в начале 2026 года достиг 176 250 рублей, что на 64% превышает показатели прошлого года. При отборе кандидатов работодатели чаще всего обращают внимание на опыт в укладке плитки, знание современных технологий монтажа и навыки владения плиткорезным инструментом.
Замыкают тройку лидеров монтажники. Их средний заработок в первом квартале 2026 года составил 123 260 рублей в месяц, продемонстрировав рост на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В обязанности монтажников входит сборка и установка различных конструкций, оборудования и инженерных систем. К таким специалистам предъявляются требования по опыту монтажных работ, умению читать чертежи и готовности работать на высоте.
Важно подчеркнуть, что приведенные цифры средней заработной платы относятся к специалистам с опытом работы от одного до трех лет и отражают заявленные работодателями зарплатные диапазоны. Большинство представленных вакансий предполагают вахтовый график, поэтому итоговый доход может варьироваться в зависимости от места работы, наличия премий и количества отработанных смен.
Ранее средняя зарплата в Нижегородской области достигла 74,5 тыс. рублей.