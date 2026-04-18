Росреестр напомнил об обязательном нотариусе при дарении недвижимости

Простая письменная форма договора дарения квартиры или дома без участия нотариуса, которую многие привыкли использовать годами, с января 2025 года осталась в прошлом. В управлении Росреестра по Иркутской области напомнили гражданам об изменении порядка регистрации прав на подаренную недвижимость и предупредили о последствиях игнорирования нового закона.
«С января 2025 года в РФ вступил в силу закон, который внес изменения в порядок совершения договоров дарения объектов недвижимости. Новый порядок препятствует заключению сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств», — пояснил руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев в интервью РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что нотариальное удостоверение договора дарения теперь является обязательным условием для последующей подачи документов на регистрацию права в Росреестр. Правило распространяется на все сделки между физическими лицами. Нотариус не только заверит подписи, но и проверит законность сделки, дееспособность сторон, а также разъяснит дарителю и одаряемому правовые последствия (например, что подаренное имущество не делится при разводе и не входит в наследственную массу). По желанию сторон нотариус может самостоятельно направить документы в Росреестр в электронном виде — тогда регистрация права займет всего один день. За год действия нового закона управлением Росреестра по Иркутской области зарегистрировано почти семь тысяч прав на квартиры и жилые дома, возникших на основании договоров дарения.
Дарственная остается одним из самых популярных способов передачи жилья между близкими родственниками благодаря налоговым льготам (освобождению от НДФЛ). Однако именно этот инструмент часто использовался мошенниками для «отъема» квартир у одиноких пенсионеров через поддельные договоры в простой письменной форме. Новый закон призван закрыть эту лазейку. Чтобы оформить дарение без риска получить отказ от Росреестра, следуйте чек-листу:
Чек-лист для оформления дарения недвижимости (после января 2025 года).
Проверьте, нужно ли согласие супруга. Если недвижимость куплена в браке — получите нотариально удостоверенное согласие второго супруга.
Соберите пакет документов:
паспорта дарителя и одаряемого;актуальная выписка из ЕГРН о праве собственности;кадастровый план или выписка о характеристиках объекта.
Запишитесь к нотариусу (любому в регионе нахождения недвижимости). Услуга платная — тариф около 0,5% от суммы сделки, но не менее 300 ₽ и не более 20 000 ₽ для близких родственников.
Подпишите договор в присутствии нотариуса. Убедитесь, что в тексте четко указан безвозмездный характер («дарит», «безвозмездно»).
Подайте документы на регистрацию:
быстрый вариант — доверьте это нотариусу (регистрация за 1 день);экономичный вариант — отнесите заверенный договор в МФЦ (срок 7−9 дней).
Получите новую выписку из ЕГРН на имя одаряемого.
Важно: Договор дарения, заключенный после 1 января 2025 года в простой письменной форме (без нотариуса), является ничтожным. Росреестр откажет в регистрации права, а восстановить его можно будет только через суд.