Росреестр напомнил об обязательном нотариусе при дарении недвижимости

В ведомстве подчеркнули, что нотариальное удостоверение договора дарения теперь является обязательным условием для последующей подачи документов на регистрацию права в Росреестр. Правило распространяется на все сделки между физическими лицами. Нотариус не только заверит подписи, но и проверит законность сделки, дееспособность сторон, а также разъяснит дарителю и одаряемому правовые последствия (например, что подаренное имущество не делится при разводе и не входит в наследственную массу). По желанию сторон нотариус может самостоятельно направить документы в Росреестр в электронном виде — тогда регистрация права займет всего один день. За год действия нового закона управлением Росреестра по Иркутской области зарегистрировано почти семь тысяч прав на квартиры и жилые дома, возникших на основании договоров дарения.