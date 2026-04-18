Эксперт Малхотра: продление снятия санкций США на нефть РФ важно для Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апреля. /ТАСС/. Продление США периода снятия санкций на закупки российской нефти имеет важное, но не критичное значение для краткосрочной энергетической безопасности Индии. Об этом ТАСС заявил научный сотрудник и старший советник индийского Института энергетики и ресурсов, бывший посол Индии в России Аджай Малхотра.
«Это продление важно, но точно не имеет критического значения. Оно касается прежде всего ценовой стабильности», — сказал он. По словам Малхотры, это решение «обеспечивает предсказуемость для индийских нефтеперерабатывающих компаний». «Индия диверсифицировала поставки, поэтому доступность сырой нефти не подвергалась риску. Тем не менее, продление снятия санкций позволяет нам продолжать получать доступ к российской нефти по конкурентоспособным ценам, что помогло снизить наши расходы на импорт и внутреннюю инфляцию», — указал экс-посол.
Малхотра подчеркнул, что даже в случае непродления этого периода индийские НПЗ не столкнулись бы с дефицитом сырья. «С 2022 года переработчики продемонстрировали гибкость. Основные сложности были бы связаны с ростом закупочных цен и сокращением маржи, а не с доступностью нефти», — пояснил он.
Малхотра напомнил, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию после 2022 года, временами обеспечивая до 30−40% импорта. При этом он подчеркнул, что индийская система нефтепереработки остается диверсифицированной и ориентированной на коммерческую выгоду, а не на зависимость от одного источника.
По оценке эксперта, продление США снятия санкций оказывает стабилизирующее влияние на мировой рынок. «Поставки российской нефти крупным покупателям, таким как Индия, предотвращают дефицит предложения и рост цен. Это поддерживает уже сложившуюся после 2022 года перестройку торговых потоков, при которой российская нефть направляется в Азию», — заключил Малхотра.
В пятницу США разрешили до 16 мая проведение операций по продаже, перевозке и выгрузке нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на танкеры в период до 17 апреля.