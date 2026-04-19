Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 19 апреля

Национальным банком определены валютные курсы на 19 апреля, воскресенье. В частности, на выходных курс евро, курс доллара и курс российского рубля не корректировались.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге, в воскресенье, 19 апреля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8328 белорусского рубля, 1 евро — 3,3368 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7438 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 17 апреля, и субботу, 18 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились и в воскресенье, 19 апреля.
