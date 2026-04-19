Россиянам рассказали, положена ли компенсация за обман с «видовой квартирой»

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Покупателям квартир сложно получить компенсацию от застройщика, если «видовая квартира» де-факто не оказалась таковой. Связано это с тем, что вид из окна не является потребительским свойством квартиры и не прописывается в договоре, разъяснил ТАСС доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
Речь идет о случаях, когда недвижимость с видом на лес, реку или парк продавалась за более высокую цену. Но потом пространство перед окнами было застроено, что нивелировало обещанный «вид».
«Доказать отсутствие какого-то потребительского свойства или недостатка не так просто», — пояснил Моисеев. Он отметил, что «в обычных делах можно ограничиться экспертизой», но у квартир как товара есть свои особенности. «Если квартира соответствует заявленным СНиПам и строительным нормам, то считается, что она надлежащего качества. Кроме того, в договоре вы не найдете положений о виде из окна», — указал эксперт.
Однако, по словам Моисеева, положительная практика в таких случаях существует. Верховный суд указывал, что при заключении договора с дольщиком застройщик обязан предоставить не только информацию о потребительских свойствах, но и другие данные о строящемся доме, которые бы помогли «свободно и правильно» выбрать помещение для покупки.