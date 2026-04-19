Названы регионы РФ, где резко выросло использование наличных в 2025 году

В свою очередь эксперты Центробанка спрогнозировали рост оборота наличных денег в России в ближайшие пять лет. Базовый сценарий регулятора предполагает увеличение показателя на 22% — до 24 трлн рублей. Если же реализуется рисковый сценарий, рост может оказаться на уровне 35%, что соответствует 26,6 трлн рублей.