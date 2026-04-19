Названы регионы РФ, где резко выросло использование наличных в 2025 году

Россияне резко нарастили объемы расчетов наличными в двух регионах — в Ставрополье и Севастополе. Об этом свидетельствуют данные ЦБ за 2025 год, пишет РИА Новости.
Кроме того, в первую пятёрку вошли Камчатский край, а также Воронежская и Псковская области. Следом за ними идут Самарская, Ленинградская и Волгоградская области.
Всего же в минувшем году объем расчетов наличными увеличился в 69 субъектах РФ.
По данным опроса KP.RU за 2025 год, 38% опрошенных россиян не носят с собой наличные, при этом 25% берут с собой менее тысячи рублей.
В свою очередь эксперты Центробанка спрогнозировали рост оборота наличных денег в России в ближайшие пять лет. Базовый сценарий регулятора предполагает увеличение показателя на 22% — до 24 трлн рублей. Если же реализуется рисковый сценарий, рост может оказаться на уровне 35%, что соответствует 26,6 трлн рублей.