В ГД объяснили идею расширить круг получателей выплат при гибели участников СВО

В Госдуме хотят расширить круг получателей выплат при гибели участников СВО.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать компенсации при гибели в ходе СВО не только нынешним категориям. По мнению лидера фракции СРЗП, необходимо расширить круг лиц до взрослых детей, братьев и сестер погибшего.

«Круг получателей выплат за гибель участников СВО нужно расширить на их взрослых детей, братьев и сестер», — сказал Миронов в разговоре с РИА Новости.

Как подчеркнул депутат, партия уже вносила в декабре прошлого года законопроект, который гарантирует выплаты взрослым детям, братьям и сестрам погибших в ходе СВО.

По данным пресс-службы фракции, Миронов ранее провел встречу с инициативной группой родственников погибших военнослужащих. В ходе встречи, как говорится в сообщении, была затронута правовая проблема: совершеннолетние дети, братья и сестры погибших участников СВО в ряде случаев признаются членами их семей, однако в выплатах после гибели бойца им отказывают.

Председатель ГД Вячеслав Володин накануне анонсировал 4 закона о расширении поддержки участников СВО и их семей.

