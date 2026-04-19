Названы регионы РФ, где средняя пенсия для работающих составила больше 30 тысяч рублей

В восьми регионах России средний размер пенсии работающих граждан составил более 30 тыс. рублей в феврале 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.
Уточняется, что лишь восемь субъектов РФ продемонстрировали в феврале текущего года средний размер пенсии свыше 30 тыс. рублей. Это Мурманская область (30,1 тыс.), Республика Саха (Якутия) — 30,9 тыс., ЯНАО (31,3 тыс.), ХМАО (32,5 тыс.), Камчатский край (32,6 тыс.), Магаданская область (33,5 тыс.), Ненецкий АО (34,9 тыс.) и Чукотский АО (38 тыс.).
В среднем по стране пенсия работающих пенсионеров в феврале 2026 года составляла 23,4 тыс. рублей. За год прирост составил почти 2,5 тыс. рублей.
В свою очередь средний размер пенсии для неработающих пенсионеров составил 25,6 тыс. в феврале 2026-го.
Депутат Ярослав Нилов заявил, что в 2027 году пенсии планируют проиндексировать в феврале и апреле.