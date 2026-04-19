Хранение самоката в подъезде может обернуться штрафом: эксперт назвал сумму

За хранение самоката в подъезде можно получить штраф до 15 тыс. рублей. Денежное наказание грозит в случае, если самокат создает препятствие для движения и эвакуации во время возгорания. Об этом напомнил преподаватель Университета им. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.
Как подчеркнул эксперт, отсутствие специальных площадок для хранения двухколесного транспорта не является основанием для нарушения противопожарных норм.
По его словам, при доказанном нарушении противопожарных норм сотрудники МЧС могут наложить на виновного административное взыскание.
Ранее в крымской Ялте взорвался самокат, который был на подзарядке в одном из подвалов.
Кроме этого, в июле могут появиться обновленные нормы ПДД для электросамокатов и мопедов. Речь идет о регулировании передвижения на электросамокатах, электровелосипедах, мопедах и моноколесах.