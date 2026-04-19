Хранение самоката в подъезде может обернуться штрафом: эксперт назвал сумму

За хранение самоката в подъезде можно получить штраф до 15 тыс. рублей. Денежное наказание грозит в случае, если самокат создает препятствие для движения и эвакуации во время возгорания. Об этом напомнил преподаватель Университета им. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.