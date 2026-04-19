Стало известно, кто попадает в «красную зону» налоговиков за свои переводы

Государство начинает автоматический контроль за банковскими счетами граждан. В связи с этим тем, кто регулярно получает переводы на личные карты, следует быть внимательнее. Об этом сообщила юрист Гузель Валеева.
«Контроль затронет не все переводы. Переводы от близких родственников, разовые бытовые переводы (возврат долга, подарки) не подпадут под автоматический контроль», — рассказала эксперт для агентства «Прайм».
Валеева сообщила, что алгоритм будет отслеживать закономерности: регулярность поступлений, одинаковые суммы и большое количество отправителей. Она отметила, что в группе риска — люди, которые ведут бизнес без регистрации, например репетиторы, парикмахеры, арендодатели, водители и продавцы в соцсетях.
По словам специалиста, автоматическая система сопоставит переводы на карту с официальным доходом человека. Если годовая разница превысит 2,4 млн рублей, налоговая может потребовать пояснений. При обнаружении не задекларированного дохода возможны доначисление налога, штрафы и даже уголовное дело при особо крупных масштабах.
Валеева посоветовала легализовать деятельность и всегда прописывать назначение платежей.
Ранее ФНС уточнила критерии попадания под контроль за переводами физлиц.