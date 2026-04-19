ОП: в России больше не выдают «бумажные» ИНН, но номер остается на всю жизнь

Факт налогового учета граждан теперь подтверждается выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков, отметил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) присваивается человеку с момента рождения и не подлежит изменению. На это не влияет ни утеря бумажного документа, ни смена паспортных данных, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«ИНН присваивается один раз, используется на всей территории РФ и не меняется, даже если налогоплательщик меняет место жительства, фамилию и другие паспортные данные, — пояснил эксперт. — Физическим лицам ИНН присваивается автоматически с момента рождения».

Раньше налоговая выдавала гражданину бумажное свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, где был указан ИНН. Даже если свидетельство терялось и выдавалось повторно, на номер это не влияло. С 2026 года подтверждающий документ изменился. «С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, связанные с цифровизацией налогового администрирования, ФНС упразднила бумажное свидетельство о постановке на учет в его традиционном формате», — отметил Машаров.

Факт налогового учета граждан теперь подтверждается выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков. ИНН от этого не меняется — лишь указывается в другом документе. Выданные ранее свидетельства менять не нужно, они остаются в силе.