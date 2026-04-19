ОП: в России больше не выдают «бумажные» ИНН, но номер остается на всю жизнь

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) присваивается человеку с момента рождения и не подлежит изменению. На это не влияет ни утеря бумажного документа, ни смена паспортных данных, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«ИНН присваивается один раз, используется на всей территории РФ и не меняется, даже если налогоплательщик меняет место жительства, фамилию и другие паспортные данные, — пояснил эксперт. — Физическим лицам ИНН присваивается автоматически с момента рождения».
Раньше налоговая выдавала гражданину бумажное свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, где был указан ИНН. Даже если свидетельство терялось и выдавалось повторно, на номер это не влияло. С 2026 года подтверждающий документ изменился. «С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, связанные с цифровизацией налогового администрирования, ФНС упразднила бумажное свидетельство о постановке на учет в его традиционном формате», — отметил Машаров.
Факт налогового учета граждан теперь подтверждается выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков. ИНН от этого не меняется — лишь указывается в другом документе. Выданные ранее свидетельства менять не нужно, они остаются в силе.