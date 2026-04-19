ЦБ назвал регионы РФ, где жители активно берут кредиты

Лидером по темпам прироста кредитования в России стал Ненецкий автономный округ. В феврале 2026 года объем выданных кредитов подскочил почти на 25% относительно января. Об этом следуют данные Банка России.
Значительное увеличение кредитования зафиксировано также в Магаданской (16%) и Еврейской автономной (14%) областях. На четвертом и пятом местах расположились Сахалинская область и Камчатский край с показателями роста 10,5% и 9,5% за месяц.
Лидером по уменьшению выдачи кредитов за последний месяц зимы стала Калмыкия, где объем упал на 17%. Более чем на 10% снизились показатели также в Кабардино-Балкарии и Чувашии.
Ранее Банк России сообщал, что долги и займы россиян по кредитам впервые превысили 45 трлн рублей. За три месяца 2026 года задолженность по кредитам выросла на 2,2% — на 988 млрд рублей.