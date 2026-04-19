Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ назвал регионы РФ, где жители активно берут кредиты

Центробанк: жители НАО брали кредиты активнее всех.

Источник: Комсомольская правда

Лидером по темпам прироста кредитования в России стал Ненецкий автономный округ. В феврале 2026 года объем выданных кредитов подскочил почти на 25% относительно января. Об этом следуют данные Банка России.

Значительное увеличение кредитования зафиксировано также в Магаданской (16%) и Еврейской автономной (14%) областях. На четвертом и пятом местах расположились Сахалинская область и Камчатский край с показателями роста 10,5% и 9,5% за месяц.

Лидером по уменьшению выдачи кредитов за последний месяц зимы стала Калмыкия, где объем упал на 17%. Более чем на 10% снизились показатели также в Кабардино-Балкарии и Чувашии.

Ранее Банк России сообщал, что долги и займы россиян по кредитам впервые превысили 45 трлн рублей. За три месяца 2026 года задолженность по кредитам выросла на 2,2% — на 988 млрд рублей.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше