Мошенники рассылают перед майскими праздниками сообщения о «горящих турах»

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Мошенники в преддверии майских праздников начали массово рассылать фишинговые сообщения с предложением «горящих туров» по низким ценам. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Майские праздники традиционно становятся периодом повышенного спроса на путешествия, и именно этим активно пользуются кибермошенники. В преддверии длинных выходных злоумышленники массово рассылают фишинговые сообщения с предложениями “горящих туров” по якобы уникально низким ценам», — сказал депутат.
По его словам, такие сообщения приходят через мессенджеры, электронную почту и даже СМС, создавая иллюзию срочности и ограниченного предложения. Он отметил, что, как правило, в подобных рассылках используются поддельные сайты, визуально копирующие известные туристические сервисы и агрегаторы, а пользователю предлагают перейти по ссылке, выбрать тур и внести предоплату, зачастую в полном объеме. «При этом мошенники активно используют психологические триггеры: давление временем, обещание значительной скидки и имитацию отзывов “довольных клиентов”, — добавил он.
Парламентарий указал, что отдельную опасность представляет то, что такие схемы становятся все более технологичными, и злоумышленники могут применять элементы социальной инженерии, подменять номера отправителей и даже использовать нейросети для генерации убедительных текстов и изображений. «В результате отличить фишинговое сообщение от настоящего предложения становится сложнее, особенно для неподготовленного пользователя», — рассказал депутат.
Немкин подчеркнул необходимость соблюдать базовые правила цифровой гигиены, чтобы не попасть на уловки мошенников и добавил, что не стоит переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, даже если предложение выглядит привлекательным. «Лучше самостоятельно зайти на официальный сайт туристической компании или воспользоваться проверенными сервисами бронирования. Также следует обращать внимание на доменное имя сайта, наличие защищенного соединения и способы оплаты — требование перевести деньги на карту физического лица должно стать тревожным сигналом», — заметил он.
«В условиях роста подобных атак ключевую роль играет информированность граждан. Регулярное напоминание о распространенных схемах мошенничества, а также развитие инструментов защиты — от антифрод-систем до механизмов блокировки фишинговых ресурсов — позволяют снижать риски. Однако окончательная ответственность за безопасность всегда остается на пользователе, и критическое отношение к “слишком выгодным” предложениям — один из самых эффективных способов защиты», — заключил Немкин.