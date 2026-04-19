Россиянам перечислили случаи, когда отец ребёнка может оформить маткапитал на себя

Отец имеет возможность оформить материнский капитал на себя, но только при определенных обстоятельствах. Например, при факте лишения матери родительских прав. Об этом ТАСС заявил эксперт Президентской академии Сергей Зайков.
«Например, если отец является единственным усыновителем ребенка, если мать умерла или объявлена умершей, если лишена родительских прав или совершила преступление против ребенка, или если право матери на маткапитал прекращено по другим основаниям, установленным законом», — пояснил Зайков в беседе с ТАСС.
По словам Зайкова, в случае расторжения брака материнский капитал всегда оформляется на мать, даже в ситуации, когда ребенок живет у отца.
Размер маткапитала на первого ребенка в 2026 году вырос почти до 729 тыс. рублей на фоне индексации.
Кроме этого, в Госдуме выступили с инициативой увеличить долю маткапитала на каждого следующего ребенка.