«Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» работают в режиме повышенной готовности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозу синоптиков, в течение суток 19 апреля и ночью 20 апреля в горах южных округов Красноярского края ожидается очень сильный снег с дождём.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозу синоптиков, в течение суток 19 апреля и ночью 20 апреля в горах южных округов Красноярского края ожидается очень сильный снег с дождём.

Для оперативного устранения возможных технологических нарушений в работе электросетей филиала «Красноярскэнерго» в круглосуточной готовности находятся 243 бригады, в составе которых 1353 сотрудника и 819 единиц техники. Также подготовлены 32 резервных источника электроснабжения.

В целях своевременного реагирования на осложнение оперативной обстановки ведётся непрерывный мониторинг работы оборудования.

Сообщить о нарушениях электроснабжения, а также узнать информацию о ходе восстановительных работ можно по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8−800−220−0−220, короткий номер — 220.