Скорость решает: спрос на экспресс-гарантии у бизнеса растет

Оформление экспресс-гарантии стало доступно в мобильном приложении банка. Со смартфона предпринимателя сегодня можно отправить заявку, отслеживать ее статус и получить гарантию в электронном виде. Все заявки, поданные через интернет-банк и мобильное приложение, объединены на единой витрине. Подписание документов реализовано через простую электронную подпись (СМС). Банк принимает решение о выдаче гарантии в течение нескольких минут, а получает ее клиент в тот же день за несколько часов. «Экспресс-гарантии позволяют предпринимателям не отвлекать собственные средства на обеспечение контрактов, а вместо этого оперативно получать авансы и исполнять обязательства без кредитов. В условиях роста издержек это сохраняет ликвидность и дает конкурентное преимущество в тендерах, где скорость решает все», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.