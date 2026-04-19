Скорость решает: спрос на экспресс-гарантии у бизнеса растет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первые два месяца 2026 года продажи экспресс-гарантий среднему и малому бизнесу в ВТБ выросли на 80% по количеству и на 33% по объему. Драйверами роста стали активное участие СМБ в госзаказе, цифровизация услуг и стремление бизнеса оптимизировать издержки.

Оформление экспресс-гарантии стало доступно в мобильном приложении банка. Со смартфона предпринимателя сегодня можно отправить заявку, отслеживать ее статус и получить гарантию в электронном виде. Все заявки, поданные через интернет-банк и мобильное приложение, объединены на единой витрине. Подписание документов реализовано через простую электронную подпись (СМС). Банк принимает решение о выдаче гарантии в течение нескольких минут, а получает ее клиент в тот же день за несколько часов. «Экспресс-гарантии позволяют предпринимателям не отвлекать собственные средства на обеспечение контрактов, а вместо этого оперативно получать авансы и исполнять обязательства без кредитов. В условиях роста издержек это сохраняет ликвидность и дает конкурентное преимущество в тендерах, где скорость решает все», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.