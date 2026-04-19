Беларусь увеличила долю государства сразу в пяти крупных компаниях

Совмин принял решение об увеличении доли государства в пяти белорусских компаниях.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь увеличила долю государства сразу в пяти крупных компаниях. Это следует из постановления белорусского правительства № 192 от 17 апреля 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Указаны пять крупных компаний страны. Это «Гомельстекло», «Кричевцементношифер», «Ивацевичдрев», а также «Белорусский цементный завод» и «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат».

Доля государства в уставных фондах указанных открытых акционерных обществах увеличивается на сумму государственной поддержки, которая предоставлена из республиканского бюджета в 2025 году.

Государственным органам и организациям вместе с Государственным комитетом по имуществу до 1 сентября 2026 года необходимо обеспечить в установленном порядке решение вопросов, которые связаны с передачей в собственность государства акций ОАО, эмитируемых в соответствии с постановлением.