Беларусь увеличила долю государства сразу в пяти крупных компаниях. Это следует из постановления белорусского правительства № 192 от 17 апреля 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Доля государства в уставных фондах указанных открытых акционерных обществах увеличивается на сумму государственной поддержки, которая предоставлена из республиканского бюджета в 2025 году.
Государственным органам и организациям вместе с Государственным комитетом по имуществу до 1 сентября 2026 года необходимо обеспечить в установленном порядке решение вопросов, которые связаны с передачей в собственность государства акций ОАО, эмитируемых в соответствии с постановлением.