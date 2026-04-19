Беларусь больше всего закупает в Польше кофе, яблок и шоколада

Стало известно, что Беларусь покупает у Польши.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь больше всего закупает в Польше кофе, яблок и шоколада. Подробности приводит Myfin.by.

В 2025 году Польша поставила Беларусь кофе на сумму 71,7 миллиона долларов. Кроме того, в числе лидеров оказались яблоки. Их было экспортировано на сумму 51,8 млн долларов. Продуктов для приготовления соусов и уже готовых соусов, а также вкусовых добавок и приправ было поставлено на сумму 9,6 млн рублей.

Беларусь активно покупала у соседней страны шоколадные изделия (9,3 млн долларов), цитрусовые (7,5 млн долларов), замороженные овощи (6,2 млн долларов), томаты (3,5 млн долларов).

Также Польша поставляла в республику какао-порошок, оливковое масло, кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), свежий и сушеный виноград и ряд других товаров.