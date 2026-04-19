В Омской области раскрыли доходы руководителей музеев

Министерство культуры Омской области обнародовало сведения о доходах руководителей музеев, архива, Большереченского зоопарка, библиотек и других учреждений за 2025 год.
Наибольший месячный доход среди директоров музеев зафиксирован у бывшего руководителя Музея просвещения Александра Тихонова — 271, 9 тысячи рублей. Однако он занимал эту должность лишь до февраля прошлого года. Сейчас музей возглавляет Игорь Скандаков, чей ежемесячный заработок меньше, чем у его предшественника, и составляет 134, 6 тысячи рублей.
Другие показатели по музеям выглядят так:
Пётр Вибе (Областной историко-краеведческий музей) — в среднем 241,4 тысячи рублей в месяц; Елена Авентьева (музей-заповедник «Старина Сибирская») — 167,5 тысячи рублей; Виктор Вайнерман (музей имени Ф. М. Достоевского) — 143,3 тысячи рублей; Владимир Белов (музей Кондратия Белова) — 139, 9 тысячи рублей; Елена Буйнова (Либеров-центр) — 128 тысяч рублей.
Значительную сумму в прошлом году получала Людмила Чекалина, возглавлявшая Исторический архив Омской области — 233,7 тысячи рублей ежемесячно. В марте текущего года она покинула пост директора, и её место занял Сергей Архипов.
Доходы руководителей иных учреждений следующие:
Юлия Сырецкая (Большереченский зоопарк) — 170,3 тысячи рублей в месяц; Александр Ремизов (Библиотека имени Пушкина) — 208,2 тысячи рублей; Наталья Лев (Областной центр искусств «Сибиряк») — 201,3 тысячи рублей; Вячеслав Весна (Областной дом ветеранов) — 64 тысячи рублей, что является самым низким показателем среди всех перечисленных.