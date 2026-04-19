У каких стран самый высокий и самый низкий госдолг. Инфографика

В 2025 году госдолг России вырос на 21% и достиг 35,1 трлн руб. Это около 18,3% ВВП, рассчитал РБК на основе данных Росстата. Несмотря на рост госдолга, в мировом сравнении Россия по-прежнему остается страной с относительно низкой долговой нагрузкой.
По данным МВФ, среди стран — членов G20 у России зафиксирован самый низкий показатель госдолга к ВВП в 2025 году. На втором месте оказалась Турция — 23,5%, на третьем — Саудовская Аравия — 31,7%. В пятерку вошли также Индонезия (41%) и Австралия (51%).
В целом самые высокие показатели госдолга к ВВП в 2025 году оказались у Японии — 229,6%, Судана — 221,5% и Сингапура — 175,6%. Также в число стран с самым высоким государственным долгом по отношению к ВВП входят Венесуэла, Греция, Бахрейн, Италия и США. В нижней части рейтинга стран по госдолгу находятся Лихтенштейн, Бруней, Тувалу и Туркменистан.