Сотрудники МЧС помогают жильцам вывозить имущество из аварийного дома в Балахне

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, пожарно-спасательные подразделения совместно со специалистами аварийно-спасательного отряда помогают гражданам вывезти имущество из уцелевших подъездов. Работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Спасатели оказывают содействие в выносе крупной бытовой техники, мебели и личных вещей.