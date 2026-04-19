Сотрудники МЧС помогают жильцам вывозить имущество из аварийного дома в Балахне

В Балахне сотрудники МЧС России продолжают оказывать помощь жителям дома № 54 по улице Энгельса, признанного аварийным. В доме образовалась огромная трещина, жильцов оперативно эвакуировали.
В связи с опасностью разрушения дома на территории ввели режим ЧС. Здание оцеплено и отключено от электричества и газоснабжения.
Как сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, пожарно-спасательные подразделения совместно со специалистами аварийно-спасательного отряда помогают гражданам вывезти имущество из уцелевших подъездов. Работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Спасатели оказывают содействие в выносе крупной бытовой техники, мебели и личных вещей.
По данным ведомства, за сегодняшний день помощь получили десять семей. Поддержка жителей будет продолжена.
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. В рамках проверки прокуратура даст оценку исполнению жилищного законодательства, а также требований закона при содержании и ремонте общего имущества многоквартирного дома.
