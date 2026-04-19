В Краснодарском крае спрос на жилье эконом-класса вырос в четыре раза с начала 2026 года. Это максимальный показатель на региональном рынке недвижимости.
В то же время в крае наблюдается смещение в сторону высокобюджетных форматов.
«Ключевая трансформация — смещение в сторону высокобюджетных форматов и концентрация спроса на ограниченном круге наиболее ликвидных, качественных и концептуально сильных проектов», — цитирует коммерческого директора федерального девелопера Тамару Коломийцеву ТАСС.
Большинство высокобюджетного жилья находится в Сочи. Здесь, по словам эксперта, наблюдается устойчивый тренд на премиализацию рынка.