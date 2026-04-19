За год топливо на Дону подорожало на 12,55%

В марте в Ростовской области бензин стал лидером подорожания среди непродовольственных товаров. По данным аналитиков регионального отделения Центробанка, за месяц цена выросла на 1,24%, а за год — сразу на 12,55%.
Это максимальный скачок среди всех непродовольственных товаров.
В ЦБ назвали три причины роста. Во-первых, производители и продавцы закладывают в цену повышение НДС и акцизов. Во-вторых, сказывается сезонность: в разгар посевной спрос на топливо традиционно растет. В-третьих, на внутреннем рынке сократилось предложение — часть НПЗ ушла на плановый ремонт.