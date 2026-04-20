Коммунальщики уходят от ручной уборки снега: к зиме закупят оборудование

«Минпром показал нам новые образцы техники средств малой механизации. Уже есть предзаказы, и заключены контракты. Будет эта техника к следующей зиме закуплена, именно средства малой механизации», — пояснил глава ведомства.
По его словам, зимой не было проблем с очисткой от снега уличной дорожной сети. Поступали обращения от граждан именно по дворам, а в них использовать крупную технику было сложно, потому что часто мешали припаркованные машины.
Именно поэтому было решено закупать средства малой механизации. Такая техника может заехать во двор.
Ранее на Sputnik выходил репортаж о том, как коммунальные службы справлялись с последствиями мощных январских снегопадов после почти бесснежного декабря. На тот момент у минских организаций ЖКХ было 127 единиц средств малой механизации.