Райт назвал прагматичным шагом продление лицензии на продажу нефти из РФ

Решение продиктовано гуманитарными соображениями, заявил министр энергетики США.

Источник: Аргументы и факты

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что продление лицензии на продажу российской нефти является прагматичным и временным шагом.

«Мы просто приняли краткосрочное прагматичное решение, продиктованное гуманитарными соображениями», — сказал он в интервью каналу Fox News.

По словам Райта, вместо того, чтобы вся эта нефть направлялась в Китай, часть ее будет поступать в Индию, часть — в другие азиатские страны, где ее переработают для снабжения населения энергоносителями.

Он также признал, что российские энергоресурсы и так присутствуют на мировом рынке.

«Речь идет о краткосрочных прагматичных мерах, чтобы нефть, которая уже находится в обороте, просто шла в другом направлении», — пояснил Райт.

Ранее сообщалось, что Минфин США выдал лицензию на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Разрешение будет действовать до 16 мая. В ведомстве уточнили, что снятие запрета не распространяется на деятельность, связанную с Ираном. Глава киевского режима Владимир Зеленский подверг резкой критике послабление санкций против российской нефти со стороны Вашингтона.

