В США назвали продление исключений из санкций для нефти РФ прагматичным шагом

По словам главы американского Минфина Криса Райта, выдача лицензии на операции с российской нефтью будет носить временный характер.

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Продление действия лицензии Минфина США на операции с российской нефтью является не чем иным, как прагматичным решением американских властей. Об этом заявил министр энергетики Крис Райт.

«Это прагматичная вещь, — сообщил он в интервью телеканалу Fox News. — Россия продает свою нефть, она идет в Китай. Мы приняли прагматичное гуманитарное решение на краткосрочную перспективу, сказав, что вместо того, чтобы вся эта нефть шла в Китай, пусть часть ее идет в Индию и другие страны Азии, которые эту нефть переработают».

По словам Райта, выдача лицензии на операции с российской нефтью будет носить временный характер.

Минфин США 12 марта снял санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до этой даты. 19 марта он обновил лицензию, внеся в нее положения о запрете на сделки, касающиеся ряда регионов РФ, а также КНДР и Кубы. Срок действия разрешения истек 11 апреля. На брифинге в Белом доме 15 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать исключения из своих санкций в отношении нефти РФ и Ирана, находящейся на танкерах в море. Однако в пятницу американский Минфин опубликовал лицензию, которая разрешила до 16 мая проведение операций по продаже, перевозке и выгрузке нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на танкеры в период до 17 апреля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше