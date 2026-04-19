В США назвали продление исключений из санкций для нефти РФ прагматичным шагом

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Продление действия лицензии Минфина США на операции с российской нефтью является не чем иным, как прагматичным решением американских властей. Об этом заявил министр энергетики Крис Райт.
«Это прагматичная вещь, — сообщил он в интервью телеканалу Fox News. — Россия продает свою нефть, она идет в Китай. Мы приняли прагматичное гуманитарное решение на краткосрочную перспективу, сказав, что вместо того, чтобы вся эта нефть шла в Китай, пусть часть ее идет в Индию и другие страны Азии, которые эту нефть переработают».
По словам Райта, выдача лицензии на операции с российской нефтью будет носить временный характер.
Минфин США 12 марта снял санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до этой даты. 19 марта он обновил лицензию, внеся в нее положения о запрете на сделки, касающиеся ряда регионов РФ, а также КНДР и Кубы. Срок действия разрешения истек 11 апреля. На брифинге в Белом доме 15 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать исключения из своих санкций в отношении нефти РФ и Ирана, находящейся на танкерах в море. Однако в пятницу американский Минфин опубликовал лицензию, которая разрешила до 16 мая проведение операций по продаже, перевозке и выгрузке нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на танкеры в период до 17 апреля.