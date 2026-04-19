В США назвали продление исключений из санкций для нефти РФ прагматичным шагом

Минфин США 12 марта снял санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до этой даты. 19 марта он обновил лицензию, внеся в нее положения о запрете на сделки, касающиеся ряда регионов РФ, а также КНДР и Кубы. Срок действия разрешения истек 11 апреля. На брифинге в Белом доме 15 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать исключения из своих санкций в отношении нефти РФ и Ирана, находящейся на танкерах в море. Однако в пятницу американский Минфин опубликовал лицензию, которая разрешила до 16 мая проведение операций по продаже, перевозке и выгрузке нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на танкеры в период до 17 апреля.