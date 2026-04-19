Посольство России: продукция из нефти с танкера РФ распределяется по всей Кубе

ГАВАНА, 19 апреля. /ТАСС/. Продукция, полученная из российской партии нефти, доставленной на Кубу 31 марта на танкере «Анатолий Колодкин», распределяется по всей территории острова. Об этом сообщило посольство РФ в Гаване со ссылкой на заместителя директора Кубинского нефтяного союза (CUPET) Иренальдо Переса Кардосо.
«Бензин, дизельное топливо, мазут и сжиженный нефтяной газ (СНГ), полученные в результате переработки 100 тыс. тонн нефти, доставленной на Кубу из России в качестве гуманитарной поставки на танкере “Анатолий Колодкин”, теперь распределяются по всему острову», — говорится в публикации диппредставительства в его Telegram-канале. В посольстве привели слова Переса Кардосо, который отметил, что общий объем полученных нефтепродуктов покроет примерно треть потребностей карибской республики в течение месяца, обеспечив значительную поддержку Кубе в условиях введенной правительством США энергетической блокады в отношении острова.
В посольстве РФ выразили надежду, что вскоре будут видны результаты переработки российской нефти в важнейших секторах экономики Кубы. В том числе «в выработке электроэнергии: дизельное топливо и мазут будут питать генераторы, распределенные по всей стране, сокращая перебои в электроснабжении». Доступность дизельного топлива и бензина также должна облегчить ситуацию в сфере транспорта, обеспечив грузовые и пассажирские перевозки. Нефтепродукты, полученные после переработки российской нефти, также помогут облегчить работу и жизнь кубинцев, обеспечив больницы, школы и домохозяйства, отметили в посольстве РФ.
Российский танкер «Анатолий Колодкин» прибыл в кубинский порт Матансас 31 марта, доставив на Кубу 100 тыс. тонн нефти в качестве гуманитарной помощи.
О ситуации с энергетикой на Кубе.
Ситуация на Кубе резко ухудшилась в конце января 2026 года после того, как администрация США объявила о мерах, направленных на полную блокаду поставок топлива на остров. В марте национальная электроэнергетическая сеть трижды выходила из строя, в последний раз 21 марта, в результате чего на всей территории страны долгие периоды времени не бывает света. На Кубе наблюдается острый дефицит бензина и дизельного топлива. Ряд иностранных авиакомпаний объявили о приостановке полетных программ в республику из-за отсутствия в ее аэропортах авиационного керосина, необходимого для дозаправки самолетов.