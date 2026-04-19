В Берлине назвали возможную причину сбоев в подаче электроэнергии

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Причиной произошедшего накануне отключения электроэнергии в районе Николасзе в Берлине, предположительно, стала неисправность кабеля среднего напряжения. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании-оператора Stromnetz Berlin Хенрика Бойстера.
По его словам, признаков диверсии не обнаружено, проблема могла быть вызвана износом оборудования. Также не исключено повреждение кабеля во время проводившихся ранее земляных работ. «Подобное случается довольно часто, строительные фирмы могут этого даже не заметить», — пояснил Бойстер. Впоследствии проблемы могут возникнуть, например, из-за попадания влаги.
18 апреля газета Bild сообщила, что более 1,3 тыс. домохозяйств в Берлине остались без электричества из-за перебоев в подаче энергии. Произошедшие в субботу днем и поздно вечером в городе перебои затронули районы Штеглиц-Целендорф и Темпельхоф-Шенеберг. Через примерно полтора часа электроснабжение было восстановлено.
3 января около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. предприятий в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан», которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении «обесточить власть имущих», открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что поджог был направлен против «имперского образа жизни». Энергоснабжение части районов, прерванное из-за поджога подвесного кабельного моста, было восстановлено спустя пять дней.