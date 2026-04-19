Посол Белоруссии заявил, что потенциал промышленной кооперации с РФ не исчерпан

МИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Потенциал белорусско-российской промышленной кооперации далеко не исчерпан. Об этом заявил посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов.
«На самом деле взаимодействие достаточно широко [осуществляется]. Хотя его перспективы еще далеко не исчерпаны. Есть еще много мест, которые занимают наши азиатские товарищи. Зачастую потому, что у нас нет такого товара или его нет в таком количестве, как надо рынку. Поэтому тут есть над чем поработать», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».
По словам дипломата, наметок перспективных много. «Но не все, к сожалению, идет так быстро. Можно сказать, что из интеграционных проектов профинансирована, наверное, только половина, если брать общую сумму. По разным причинам. Понятно, что где-то и мы сами, и наши коллеги удешевляются, смотрят, пересматривают базовые изначальные цифры и пытаются где-то сэкономить. Это, конечно, хорошо. Но есть и то, где просто идет медленно. И [в этом случае] вопрос требует ускорения и дополнительной работы», — пояснил посол.
Селиверстов отметил, что интеграционные проекты как раз и направлены на то, чтобы перевооружиться и делать еще больше деталей, комплектующих, новые станки, новые детали для самолетов. «Да и вообще целый новый самолет разрабатывают коллеги совместно — это проект “Освей”, — добавил он.
Дипломат также напомнил, что недавно правительство республики рассматривало стратегию создания белорусских мультибрендовых центров в России. «Есть несколько задач, которые позволяет решить создание мультибрендового центра. Первая — повысить уровень сервиса. Техника становится все более современной, появляется много дополнительного технологического оборудования, компьютерного оборудования, иного. Оно, конечно, помогает людям, которые эксплуатируют технику, но это надо все и обслуживать», — указал дипломат.