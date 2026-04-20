Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 20 апреля перед Радуницей

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 20 апреля, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курсы валют на 20 апреля, понедельник. В частности, перед Радуницей курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На понедельник, 20 апреля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8328 белорусского рубля, 1 евро — 3,3368 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7438 белорусского рубля.

Относительно курсов валют, установленных на пятницу, 17 апреля, субботу, 18 апреля, и воскресенье, 19 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись и в понедельник, 20 апреля.

Еще Белстат сказал, сколько белорусы тратят в магазинах в среднем 31,4 рубля в день.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше