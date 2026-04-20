Для российских и иностранных продавцов предлагают создать равные условия на маркетплейсах

Инициатива принадлежит совету легкой промышленности при уполномоченном по защите прав предпринимателей города Москвы.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак») поддержал инициативу совета легкой промышленности при уполномоченном по защите прав предпринимателей города Москвы выровнять условия для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

«Мы ознакомились с предложением и пригласили представителей совета и отраслевых экспертов для совместной проработки вопроса. Главная задача системы маркировки — создать комфортные условия для работы добросовестного бизнеса и при этом обеспечить защиту потребителей от некачественных и нелегальных товаров», — отметили в ЦРПТ.

Инициатива направлена на устранение дисбаланса, когда российские производители сталкиваются со строгими требованиями по маркировке и сертификации, в то время как иностранные поставщики имеют регуляторные преференции. Разработанные меры направлены на упрощение документооборота, сокращение сроков ввода товаров в оборот и технологическую интеграцию с маркетплейсами.

«Маркировка — это не нагрузка, а рычаг управления нелегальным рынком. Когда честные компании получают равные условия, выигрывает вся отрасль: от локальных швейных цехов до конечного потребителя», — сообщила председатель совета легкой промышленности Анна Керимова.

По ее словам, обращение в ЦРПТ стало логичным шагом для защиты интересов отечественных производителей и система «Честный знак» готова к диалогу и реальному решению проблем бизнеса.