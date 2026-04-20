В ОП предложили возобновить программу детского кэшбека: о чем речь

В России необходимо вернуть программу детского туристического кешбэка. Также стоит ввести льготные семейные билеты на поездки по стране, предложил глава профильной комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.
«Несколько лет назад была опробована программа летнего детского кешбэка, семейного кешбэка, когда если семья приобретала какие-то путевки, то часть средств ей возвращалась», — напомнил эксперт в разговоре с ТАСС.
По мнению Рыбальченко, также следует ввести специальные семейные билеты на все виды транспорта.
В России с 2021 по 2022 год действовал детский туристический кешбэк. Тогда родители могли компенсировать 50% стоимости путевки в лагерь, но максимум до 20 тыс. рублей.
До этого в Госдуме выступили с предложением внедрить новую схему детского туристического кешбэка.