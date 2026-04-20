Цена на нефть марки Brent резко выросла после новостей о США и Иране

Стоимость нефти марки Brent резко увеличилась на 6,3 процента и составила 96 долларов за баррель, следует из данных торгов.
Это произошло после появления информации о возможной отмене переговоров Вашингтона с Тегераном и захвата иранского судна американскими военнослужащими.
Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ракетный эсминец ВМС США Spruance перехватил грузовое судно, шедшее под флагом Ирана в Оманском заливе. По его словам, корабль под названием Touska якобы пытался прорвать морскую блокаду.
Агентство Tasnim проинформировало, что Иран нанёс удар по американским военным кораблям после задержания своего судна. Согласно сведениям журналистов, для этого использовались беспилотные летательные аппараты.