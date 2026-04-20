Россиянам рассказали, когда можно получить двойную оплату больничного

Россияне, совмещающие работу по трудовому договору и договору ГПХ, вправе рассчитывать на удвоенную сумму выплат по больничному листу. Об этом ТАСС заявила первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.
«Можно ли получать два страховых обеспечения в виде двух оплачиваемых больничных? Оказывается, можно», — сказала Буцкая.
Депутат уточнила, что доход по гражданско-правовому договору не включается в расчет больничного на основной работе.
При работе по нескольким гражданско-правовым договорам больничный выплачивается один раз из суммарного среднего заработка. Как отметила Буцкая, сотрудник вправе сам выбрать, у какого из заказчиков оформлять пособие.
Буцкая добавила, что обязательным условием является совокупный размер страховых взносов за прошлый год — он не может быть ниже стоимости страхового года.
Накануне Минздрав РФ утвердил условия и порядок формирования больничных листов.