Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, когда можно получить двойную оплату больничного

В Госдуме назвали условия получения удвоенных выплат по больничному.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, совмещающие работу по трудовому договору и договору ГПХ, вправе рассчитывать на удвоенную сумму выплат по больничному листу. Об этом ТАСС заявила первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Можно ли получать два страховых обеспечения в виде двух оплачиваемых больничных? Оказывается, можно», — сказала Буцкая.

Депутат уточнила, что доход по гражданско-правовому договору не включается в расчет больничного на основной работе.

При работе по нескольким гражданско-правовым договорам больничный выплачивается один раз из суммарного среднего заработка. Как отметила Буцкая, сотрудник вправе сам выбрать, у какого из заказчиков оформлять пособие.

Буцкая добавила, что обязательным условием является совокупный размер страховых взносов за прошлый год — он не может быть ниже стоимости страхового года.

Накануне Минздрав РФ утвердил условия и порядок формирования больничных листов.